తమిళనాడు చిత్ర పరిశ్రమలో మోడల్‌గా, నటిగా రాణిస్తున్న సనమ్ శెట్టి ఏదో రూపంలో వార్తల్లో ఉండటం చూస్తూ ఉంటాం. తాజాగా తన ప్రాణాలకు ముప్పు పొంచి ఉందని, సోషల్ మీడియాలో కొందరు రెగ్యులర్‌గా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని చెన్నై పోలీతసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అకతాయిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

అదితిరావు హైదరీ బ్యూటీఫుల్ ఫోటోగ్యాలరీ.. ఇలాంటి అందాలను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా?

English summary

Bigg Boss Tamil Beauty Sanam Shetty gets death threats, One arrested in this case. Then she wrote in instagram that, My heartfelt thanks to the Chennai Police Department chennaicorp greater_chennai_police_Cyber Crime Department and District Commissioner sir (Adyar) for helping me I would like to clarify to the Press that this is NOT pornography related abuse.It is repeated death threats. Kindly update the information reported.Thanks for the support