Santhanam ప్రముఖ కమెడియన్ కుటుంబంలో దారుణ హత్య.. నలుగురి అరెస్ట్.. అసలేం జరిగిందంటే..

తమిళ నటుడు, కమెడియన్ సంతానం కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొన్నది. తన ఫ్యామిలీలో సభ్యురాలు, సమీప బంధువు జయభారతీ అనే మహిళ దారుణ హత్యకు గురికావడం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. తీవ్ర విషాదంలో మునిగిన సంతానం కుటుంబానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సంతాపం తెలియజేస్తూ అండగా నిలిచారు. ఈ హత్యకేసు వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Kollywood comedian Santhanam's close relative Jayabharathi brutally murdered in Thiruvallur. After Jayabharathi death many of her family members raised doubts where she died in mysterious circumstances. Santhanam also complait for detail investigation in this case.