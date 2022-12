టాలీవుడ్‌లో ఇప్పటి వరకు ఎదురులేకుండా అధిపత్యాన్ని కొనసాగించిన ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రస్తుతం ఆత్మరక్షణలో పడే పరిస్థితి కనిపిస్తున్నది. తమిళ సినిమా పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించిన ఆయనకు అనేక సమస్యలు ఇప్పుడు కొరకరాని కొయ్యలుగా మారాయి. సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా విజయ్ నటించిన వారిసు (తెలుగులో వారసుడు) చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చి భారీ విజయాన్ని అందుకొనే ప్లాన్ చేశారు. కానీ తన ప్రయత్నాలకు ప్రస్తుతం ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్టు కనిపిస్తున్నది. అయితే ఇప్పటి వరకు అందరి మద్దతుతో ముందుకెళ్లిన దిల్ రాజు ప్రస్తుతం ఒంటరివాడైపోయాడా? అనే వాదన తెరపైకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Dil Raju is becoming cornered person in Tollywood. He said, ”Vijay is the No 1 star in Tamil Nadu and everyone knows that. Cinema is business and Vijay is a bigger star than Ajith, so screens should be allocated in that ratio. I would say that 50:50 screens also will be an injustice. I will come to Chennai to meet Udhayanidhi and solve this issue”. The video of his sensational statement is now going viral on social media platforms.