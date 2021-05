కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ వార్.. రజనీకాంత్ , విజయ్, అజిత్ ఒకేసారి వస్తే..

కోలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోల అభిమానుల మధ్య వార్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. అందుకే చాలా వరకు అక్కడి హీరోలు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇతరులు రెచ్చగొట్టినా కూడా అభిమానులను శాంతిపచేయలని ఆలోచిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం విజయ్ కోలీవుడ్ లో అత్యదిక మార్కెట్ తో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే.

ఇక అజిత్ కూడా వరుసగా బాక్సాఫీస్ హిట్స్ తో తన మార్కెట్ ను పెంచుకున్నాడు. ఇక విజయ్ - అజిత్ అభిమానుల మధ్య ఫ్యాన్స్ ఫైట్ సోషల్ మీడియాలో కామన్ గా జరిగేదే. హీరోలను దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తూ ఓ వర్గం వారికి తలనొప్పి తెప్పిస్తుంటారు. ఇక వీలైనంత వరకు వీరి సినిమాలు ఒకేసారి రిలీజ్ చేయకుండా నిర్మాతలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కానీ ఈ ఏడాది దీపావళికి విజయ్ 65 సినిమాతో పాటు అజిత్ 'వాలిమై' మూవీ ఒకేసారి పోటీకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్ వస్తోంది.

ఇక వీరికంటే ముందే రజనీకాంత్ అన్నత్తే సినిమాతో దీపావళిని బుక్ చేసుకున్నాడు. రజనీకాంత్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. అన్నత్తే సినిమా శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది కాబట్టి మాస్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాల డోస్ అకాశాన్ని దాటేశాయి. ఇక దీపావళిని ఏ మాత్రం మిస్ చేసుకోవద్దని ఈ ముగురు హీరోలు ఫిక్స్ అయినట్లు సమాచారం. మరి ఈ ముగ్గురు స్టార్స్ లలో ఎవరు బాక్సాఫీస్ విన్నర్ గా నిలుస్తారో చూడాలి.

English summary

