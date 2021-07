Pooja Hegde ఆ హీరోపై బుట్ట బొమ్మ ఫిదా.. అతడిని మించిని వారు లేరంటూ!

సాధారణంగా సినీ పరిశ్రమలో ఏ హీరోతోనైనా పనిచేసిన తర్వాత హీరోయిన్లు కొన్నిసార్లు కంప్లయింట్లు చేయడం .. ఎక్కువసార్లు పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతూ కనిపిస్తుంటుంది. మనసులో ఎలాంటి అసంతృప్తి ఉన్నా యూనిట్‌పై ప్రశంసలు గుప్పిస్తూ ప్రెస్‌మీట్లో అలా చెప్పుకొంటూ పోవడం సాధారణంగా కనిపిస్తుంటుంది. అయితే తాజాగా తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్‌పై పూజా హెగ్డే, ఆమె టీమ్ మెంబర్స్ మామూలుగా ప్రశంసించడం లేదు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pooja Hegde flats to Thalapathy Vijay attitude and behaviour in Beast shooting. Pooja and her staff gets good reception during the beast shoot. Now, They speaks out Vijay's dedication and honest towards movie and co artists.