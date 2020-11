టెలివిజన్ నటుడు దారుణంగా నరికివేత.. నడిరోడ్డుపైకి లాగి కత్తులతో దాడి

English summary

Television Actor Selvarathinam murdered gives shock to kollywood. As per reports, Sunday morning around 6.30 am four armed men had come in an autorickshaw to his house in MGR Nagar. four men attacked with knifes run away from the house. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. టెలివిజన్ నటుడు సెల్వారాతినమ్ అనే నటుడిని దారుణంగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నరికి చంపారు. అయితే సెల్వారాతినమ్ హత్యపై అనేక ఊహగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.