బ్రేకింగ్: Vijay's Rolls Royce case: మద్రాస్ కోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఇళయ దళపతికి ఊరట!

తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్‌కి సంబంధించిన రోల్స్ రాయిస్ కారు కేసు మరో మలుపు తిరిగింది. పన్ను చెల్లించాల్సిందే అంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యలు చేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు మరోసారి సంచలన నిర్ణయం తీసుకొన్నది. కొద్ది రోజుల క్రితం మద్రాస్ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలపై స్టే విధించడంతో ఇళయ దళపతి విజయ్‌కి ఊరట లభించింది. ఆ కేసు, వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Super Star Vijay's Rolls Royce case takes different turn. Honourable Justice M Duraiswamy & R Hemalatha of Madras HC stays the earlier passed order with critical remarks against. actorvijay in the Rolls Royce case and also stays the one lakh fine amount.