తమిళ టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో టాప్ రేటింగ్ షో బీబీ జోడిగల్ రియాలిటీ షోలో స్టార్ యాక్టర్ రమ్యకృష్ణ, బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్, నటి వనితా విజయ్ కుమార్ మధ్య వాడివేడిగా వాదనలు చోటుచేసుకొన్నాయి. ఇప్పటికే ఈ షో నుంచి అర్ధాంతంరంగా వనితా విజయ్ కుమార్ తప్పుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. వనిత పాల్గొన్న చివరి ఎపిసోడ్‌లో జడ్జి రమ్యకృష్ణ, వనిత విజయ్ కుమార్ మధ్య వాదనలకు కారణం ఏమిటి? వనితా విజయ్ కుమార్ ఈ షో నుంచి తప్పుకోవడానికి కారణం ఏమిటంటే..

BB Jodigal Show promo video goes viral after Vanitha Vijayakumar fight with Ramya Krishnan. Vanitha was not happy with Ramya Krishnan's decision in the show. Some heat discussion took place between two actress.