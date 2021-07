స్టార్ నటి ఇంటికి ఐష్ ఫ్యామిలీ.. షాక్ లో మునిగిన చెల్లెలు, అసలు ఏమైదంటే?

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ గత కొద్ది రోజులుగా పాండిచ్చేరిలో 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. మణిరత్నం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా పాండిచేరి షెడ్యూల్‌లో కార్తీ , రెహమాన్‌తో సహా చాలా మంది తారాగణం పాలుపంచుకోనున్నారు. అయితే ఈ పాండిచ్చేరి సందర్శనలో, ఐశ్వర్య రాయ్ మరియు అభిషేక్ బచ్చన్‌లను వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ మరియు కుటుంబం కలుసుకుంది. ఆదివారం, వరలక్ష్మి ఐశ్వర్య, అభిషేక్ మరియు వారి కుమార్తె ఆరాధ్యతో సంతోషకరమైన క్షణాల్లో ఉన్న ఫోటోలను పంచుకున్నారు.

"పెద్ద వంశం ఉన్నప్పటికీ, వారి వినయం చాలా అద్భుతంగా ఉంది, నేను వారి ప్రేమతో మునిగిపోయాను. !!! మమ్మల్ని కలవడం మరియు మాతో గడపడం మీకు చాలా మధురంగా ఉండి ఉంటుందని వరలక్ష్మీ పేర్కొన్నారు. దేవుడు ఆశీర్వాదాలన్నింటినీ మీ కుటుంబంపై కుమ్మరించాగలడు అంటూ వరలక్ష్మి తన చిత్రాలకు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 'సర్కార్' నటి తన తండ్రి శరత్‌కుమార్ కు ఈ విషయాన్ని సుసాధ్యం చేసినందుకు థాంక్స్ కూడా చెప్పింది. అలాగే పూజశరత్‌కుమార్ షాక్ నుంచి కోలుకుందని అనుకుంటున్నానని పేర్కొంది.

Varalaxmi and family meets Abhishek and Aishwarya Rai Bachchan. and she shared that Met 3 of the warmest and most humble people last night.. none other than the gorgeous aishwarya rai bachchan, the handsome hunk bachchan and their sweetest daughter aaradhyabachchan, Despite the families and lineage they hail from, their humility and warmth was so amazing, I was just overwhelmed with their love.!!! It was so sweet of you to meet us and spend time with us.. may god shower all his blessings on your family.!!! Thank you daddy for making this happen r_sarath_kumar I think poojasarathkumar is still recovering from the shock.!!! Hahah fangirl