అభిజీత్, హారిక సీక్రెట్ పార్టీ: చాలా రోజుల తర్వాత జంటగా.. ఐలవ్యూ అంటూ పోస్ట్ చేయడంతో!

తెలుగు టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందనను దక్కించుకుని విజయవంతమైన షోగా పేరు సంపాదించుకుంది బిగ్ బాస్. అందుకే రికార్డు స్థాయి రేటింగ్‌తో హవాను చూపించింది. ఫలితంగా ఐదు సీజన్లను కూడా పూర్తి చేసుకుంది. ఇక, ఈ షో విజయం సాధించడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి.

అందులో ప్రేమ వ్యవహారాలు కూడా ప్రధాన పాత్రను పోషించాయని చెప్పొచ్చు. ప్రతి సీజన్‌లోనూ ఏదో ఒక జంట బాగా హైలైట్ అయింది. అలా నాలుగో దానిలో దేత్తడి హారిక - అభిజీత్ జంటగా సందడి చేశారు. అయితే, షో తర్వాత మాత్రం వీళ్లిద్దరూ దూరంగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా రోజుల తర్వాత వీళ్లు జంటగా సందడి చేశారు. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

Bigg Boss Season 4 Fame Harika Alekhya Very Active in Social Media. Now She Met Abijeet and Noel After Very Long Time. Then Posted Their Photo in Insta.