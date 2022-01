Bigg Boss OTT లోకి వనితా విజయ్ కుమార్.. మరో హాట్ స్టార్ కూడా.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షో ఏ భాషలో ప్రసారమైనా దానికి బ్రహ్మండ రెస్పాన్స్ ప్రేక్షకుల నుంచి లభిస్తున్నది. హిందీలో సల్మాన్ ఏకంగా 15 సీజన్లు నడిపిసత్ే. తెలుగు, తమిళంలో 5 సీజన్లు పూర్తి చేసుకొన్నది. ఇటీవల బిగ్‌బాస్ ఓటీటీని ప్రయోగాత్మకంగా హిందీలో ప్రవేశపెట్టి.. సక్సెస్ అయ్యారు. దాంతో ఓటీటీలో 24 గంటలు ప్రసారం చేసేందుకు తెలుగు, తమిళంలో ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. ఇటీవలే 5వ సీజన్‌ను పూర్తి చేసుకొన్న తమిళ బిగ్‌బాస్.. ఓటీటీకి సిద్దమైంది. తమిళ బిగ్‌బాస్ ఓటీటీ ఎప్పుడు ప్రారంభం కాబోతున్నది? కంటెస్టెంట్లు ఎవరు? అనే విషయాల్లోకి వెళితే..

OTT version of Bigg Boss Ultimate show will go with 24x7, starting January 30 on Disney+Hotstar. Vanitha Vijaykumar, Bharani, Abhirami Venkatachalam, and Julianna are among the list of probable contestants of Bigg Boss Ultimate.