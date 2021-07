బిగ్ బాస్ షో తెలుగులో ఎంత సక్సెస్ అయిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీని ద్వారా ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు బిగ్ సెలెబ్రిటీలు అయిపోయారు. అందులో కొందరు మాత్రం ప్రత్యేక గుర్తింపును అందుకున్నారు. ఈ జాబితాలోకే వస్తారు నటి మోనాల్ గజ్జర్.. మోస్ట్ డిజైరబుల్ మ్యాన్ అఖిల్ సార్థక్. వీళ్లిద్దరూ ఇంత ఫేమస్ అవడానికి లవ్ ట్రాక్ నడపడం కారణమన్న విషయం తెలిసిందే. కొంత కాలంగా జంటగా హల్‌చల్ చేస్తోన్న వీళ్లు.. సోషల్ మీడియాలోనే ప్రేమను వ్యక్త పరుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మోనాల్‌పై అఖిల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Hero, Bigg Boss Fame Akhil Sarthak Very Active in Social Media. Now He Talked Monal Gajjar in Video Call. Then he shared Screeshots of this Call and did Sensational Comments.