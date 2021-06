అన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఒక్కటవుతున్న రష్మీ - అనసూయ.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ తో మనముందుకు?

తెలుగులో లీడింగ్ యాంకర్స్ ఎవరు అంటే టక్కున గుర్తు వచ్చే పేర్లు కొన్ని ఉంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా అనసూయ భరద్వాజ్ రష్మీ గౌతమ్ పేర్లు కచ్చితంగా వినిపిస్తాయి. ఒక రకంగా బుల్లితెరను ఏలుతున్న ఈ ఇద్దరూ ఒకరంటే ఒకరు పడనట్లుగా టీవీ షోలలో కనిపిస్తూ ఉంటారు.. బహుశా అది సరదాకి చూపిస్తూ ఉండి ఉండవచ్చు. కానీ ఇద్దరి మధ్య ఇగో వార్ ఉంటుందని ఒకరంటే ఒకరికి పడదు అని చాలామందిలో అపోహ ఉంటుంది. ఇక ఆ విషయాలన్నీ పక్కన పెడితే ఈ ఇద్దరూ కలిసి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Mallemala Entertainments who have good reputation for hosting top television shows like Dhee, Jabardasth are said to be panning a web series. as per reports Anasuya Bharadwaj, Rashmi Gautham and another well known anchor are going to team up for this web series.