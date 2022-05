టాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్ కావాలనే కలతో అడుగుపెట్టిన మంజూష రాంపల్లి రూట్ మార్చి టాప్ యాంకర్‌గా స్థిరపడిపోయింది. అయితే నటిగా కావాలనే కోరిక మాత్రం ఇంకా తీరలేదనేది ఆమె పోస్టులు, సన్నిహితులతో పంచుకొనే విషయాలతో స్పష్టమవుతుంది. యాంకర్‌గా రాణిస్తూనే అప్పడప్పుడు సినిమా తెరపై మెరుస్తుంటుంది. సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ యాక్టివ్‌గా కనిపిస్తూ.. నెటిజన్లకు, ఫాలోవర్స్‌ను ఆకట్టుకొంటున్నది. తాజాగా ఆమె పోస్టు చేసిన డ్యాన్స్ వీడియోలు వైరల్‌గా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Anchor Manjusha's Dance reel for Pooja Hegde's Arabic Kuthu shakes internet. She wrote on her Instagram that, This darling hegdepooja ‘s grace is something else..😍Couldn’t stop myself doing this.