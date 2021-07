తెలుగు వాళ్లకు అసలే మాత్రం పరిచయం లేని కంటెంట్‌తో ప్రసారమైనా భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకుల నుంచి రెస్పాన్స్‌ను అందుకుని నెంబర్ వన్ షో అయిపోయింది బిగ్ బాస్. ఆరంభం నుంచి ఆకట్టుకున్న ఇది ఇప్పటికే విజయవంతంగా నాలుగు సీజన్లను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఐదో దానిని కూడా మొదలెట్టడానికి నిర్వహకులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ సీజన్‌లో పాల్గొనే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లేనంటూ పలువురు పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో ప్రముఖ యాంకర్ రవి కూడా ఒకడు. తాజాగా దీనిపై అతడు స్పందిస్తూ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఆ సంగతులు మీకోసం!

English summary

Bigg Boss is the Telugu Top Rreality TV Series. This Show Makers Planing for 5th One. Now Anchor Ravi Gave Clarity about His Entry in This Season.