Mr & Mrs Reality Show జడ్జిగా అనిల్ రావిపూడి.. నా ఆస్తిని మొత్తం రాసిస్తా అంటూ శ్రీముఖికి కౌంటర్

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో బ్లాక్ బస్టర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచిన డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సరికొత్త అవతారం ఎత్తాడు. ఇప్పటి వరకు మెగాఫోన్ చేతపట్టుకొని కెమెరా వెనుక నుంచి బాక్సాఫీస్‌ను శాసిస్తున్న అనిల్ రావిపూడి మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ అనే రియాలిటీ షోలో జడ్జీగా అవతారం ఎత్తారు. ఈ రియాలిటీ షోను జ్ఞాపిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సంస్థ ద్వారా పలు షోలకు దర్శకత్వం వహిస్తున్న అనిల్ కడియాల, నిర్మాత ప్రవీణా కడియాల ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ షోకు సంబంధించిన తాజా ప్రోమో వైరల్ అయింది. ఈ షోకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Top Director Anil Ravipudi is special judge for Gnapika Entertainments Private Limited's Mr & Mrs Reality Show which is produced by Anil Kadiyala and Praveena Kadiyala. Top Anchor Sreemukhi is going to host the show.