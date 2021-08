bigg boss 5: ఎంత ఆఫర్ చేస్తున్నా కూడా టెంప్ట్ అవ్వని సెలబ్రెటీలు.. నో చెప్పిన మరో ఇద్దరు స్టార్స్!

ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ రియాల్టీ షో బిగ్ బాస్ సౌత్ ఇండస్ట్రీలో కూడా భారీ స్థాయిలో క్రేజ్ అందుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే మొదట్లో తెలుగులో ఈ షో హిట్ అవుతుందా లేదా అనే అనుమానాలు అయితే చాలానే వచ్చాయి. కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హోస్టింగ్ ద్వారా ఒక మంచి ట్రాక్ అయితే సెట్ చేశాడు. ఇక ఆ తర్వాత నాని ఒక సీజన్ కు హోస్ట్ చేసి ఒత్తిడి తట్టుకోలేక వెనుకడుగు వేశాడు. అనంతరం నాగార్జున హోస్టింగ్ చేసిన విధానం అందరికి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఎంతో బ్యాలెన్స్ తో తన ఇమేజ్ పై ఏ మాత్రం మరక పడకుండా కంటెస్టెంట్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తూ వచ్చారు.

English summary

Big demand for bigg boss 5 telugu top contestants solid remunerations. The names of Shanmuk Jashwant and Anchor Ravi have already been heard for Bigg Boss 5. Talk is coming that a glamorous heroine is also coming as well.