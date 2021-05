పెళ్లిపై ఆరియానా గ్లోరీ సంచలన ప్రకటన: అతడినే చేసుకుంటున్నా.. పేరు చెప్పమంటే అలా చెప్పేసింది

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొద్ది నెలలుగా మారుమ్రోగిపోతోన్న పేర్లలో ఆరియానా గ్లోరీ ఒకటి. దీనికి కారణం ఆమె బిగ్ బాస్ నాలుగో సీజన్‌లో చేసిన హడావిడే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అంతలా ఈ బ్యూటీ అందులో రచ్చ రచ్చ చేసింది. ఇక, బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా పలు ఇంటర్వ్యూలు, సినిమా ఆఫర్లు, షోలలో కనిపిస్తూ హల్‌చల్ చేస్తోంది. అదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలోనూ సందడి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా తన పెళ్లి గురించి ఆరియానా గ్లోరీ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అదే సమయంలో క్రష్ పేరు చెప్పమంటే మాత్రం సిగ్గుపడింది. ఆ సంగతులు మీకోసం!

English summary

TV anchor and Actor Ariyana Glory is Famous after Bigg Boss Show. Now She Doing Few Movies and Show. Recently she Clarity about her Marriage.