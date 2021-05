తెలుగులో ఎన్నో షోలు వచ్చినా.. కేవలం కొన్ని మాత్రమే ప్రేక్షకుల నుంచి ఊహించని స్థాయిలో ఆదరణను అందుకుంటాయి. అలాంటి వాటిలో రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ ఒకటి. నాలుగేళ్ల క్రితం మనకు పరిచయం అయిన ఈ షో ద్వారా ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు బిగ్ సెలెబ్రిటీలుగా మారిపోయారు. అలాంటి వారిలో బోల్డ్ పాప ఆరియానా గ్లోరీ ఒకరు. షోలో అదరగొట్టిన ఈ భామ.. బయట కూడా రచ్చ రచ్చ చేస్తోంది. అదే సమయంలో వరుస ఆఫర్లతో సత్తా చాటుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌస్‌తో దిగిన హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

TV anchor and Actor Ariyana Glory is Famous after Bigg Boss Show. Now She Doing Few Movies and Show. Recently She Shared Hot Sleeveless Blouse Photos In Instagram.