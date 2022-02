తెలుగు టెలివిజన్ పరిశ్రమ‌లోని రియాలిటీ షోలో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌గా బాప్‌గా నిలిచిన బిగ్‌బాస్ తెలుగు షో సరికొత్త రూపంలో ప్రేక్షకులను మెప్పించేందుకు సిద్దమైంది. ఇప్పటి వరకు రోజు గంటసేపు మాత్రమే ప్రసారం చేసిన ఈ షోను ప్రేక్షకుల డిమాండ్ మేరకు 24 గంటలపాటు ఓటీటీ యాప్‌లో ప్రసారం చేయనున్నారు. తొలిసారి బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఓటీటీని ప్రసారం చేసేందుకు అన్ని రకాలు ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలుగులో ప్రసారం కాబోతున్న ఓటీటీ ఫార్మాట్ షోకు బిగ్‌బాస్ నాన్ స్టాప్‌ అని టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈ షో ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నది? ఎవరెవరు పాల్గోబోతున్నారనే విషయం గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bigg Boss Non Stop promising 24/7 entertainment, direct from the Bigg Boss house, only on Disney+ Hotstar. Bigg Boss launches its logo today on Disney+ Hotstar Telugu social media handle and it’s a vibrant masterpiece. Blue and Red signify the primary colors of vibrancy and curiosity, giving it a universal touch.