బిగ్ బాస్ ఐదో సీజన్‌ వివరాలు లీక్: షోపై వచ్చేవన్నీ పుకార్లే.. ప్రోమో.. లోగో.. ప్రసారం అప్పుడే!

తెలుగు బుల్లితెరపై ఎన్నో షోలు వస్తుంటాయి.. పోతుంటాయి. కానీ వాటిలో కొన్ని మాత్రమే విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపించి నెంబర్ స్థానంలో నిలుస్తాయి. తద్వారా ఎన్నో రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తాయి. అలాంటి షోలలో బిగ్ బాస్ ఒకటి. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండానే మొదలైన దీనికి తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి ఊహించని స్థాయిలో స్పందన వచ్చింది. ఫలితంగా ఇది సక్సెస్‌ఫుల్‌గా నాలుగు సీజన్లను పూర్తి చేసుకుంది. ఇక, ఇప్పుడు ఐదో సీజన్‌ను మొదలెట్టబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సీజన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. వివరాల్లోకి వెళ్తే...

English summary

Bigg Boss is the Telugu Top Rreality TV Series. This Show Completed Four Seasons Successfully. Now Makers Planing for 5th One. This Season Likely to Start From September Third Week.