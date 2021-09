Bigg Boss Telugu 5: నేనేం వెర్రి** కాదంటూ బూతులతో రెచ్చిపోయిన ఉమ.. షన్ను, ప్రియాంకల షాకింగ్ రియాక్షన్!

బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి వారం పూర్తిగా రెండో వారం మొదటి రోజు రెండో వారానికి సంబంధించిన నామినేషన్ ప్రక్రియ జరిగింది. అయితే మునుపెన్నడూ విననటువంటి మాటలు కూడా వినాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. కంటెస్టెంట్ ఉమా ఏకంగా బూతులతో రెచ్చిపోయింది. అసలు ఎందుకు అలా రెచ్చి పోయింది అనే వివరాల్లోకి వెళితే

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Bigg Boss Telugu 5 Week 2 Nomination list: seven members Nominated for the Second week. Priya, Lobo, Uma, Nataraj Master, Anee Master, RJ Kajal, Priyanka Singh nominated for second-week nominations. Uma Devi using bad words in the house has become a hot topic.