Bigg Boss Telugu 6 హౌజ్ లో ఏకాభిప్రాయం రచ్చ, తొలిసారి శ్రీసత్యపై శ్రీహాన్ ఫైర్.. చెత్త నిర్ణయమంటూ!

ఎన్నో అంచనాల నడుమ ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 6 సీజన్ ఆసక్తికరంగానే సాగుతోంది. ప్రస్తుతం హౌజ్ లో టికెట్ టు ఫినాలే టాస్క్ నడుస్తోంది. డిఫరెంట్ రౌండ్స్ తో మూడు రోజులుగా ఈ టాస్క్ కంటిన్యూ అవుతోంది. ఇంటి సభ్యులు ఎవరికీ వారే గట్టి పోటీ ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. అయితే ఈ పోటీలో శ్రీసత్య, ఇనయా సుల్తానా, కీర్తి భట్ ముగ్గురు డిస్ క్వాలిఫై కాగా రేవంత్, రోహిత్, శ్రీహాన్, ఆదిరెడ్డి, ఫైమా కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటికీ ఈ హౌజ్ లో ఏకాభిప్రాయమనే చర్చ ఎన్నోసార్లు వచ్చింది. మళ్లీ తాజాగా విడుదల చేసిన డిసెంబర్ 2 శుక్రవారం నాటి ఎపిసోడ్ లో మళ్లీ అదే చర్చ సాగింది.

English summary

Bigg Boss Telugu 6 The Contenders Have To Choose Three Of Them To Be In The Race For Ticket To Finale Task. And December 2 Episode Day 89 Promo Released.