యూ ట్యూబ్ కంటెంట్ తో క్రేజ్ అందుకొని ఆ తరువాత బిగ్ బాస్ వరకు వెళ్లిన ఆలేఖ్య హారిక మరోసారి తన గ్లామర్ తో నెటిజన్లకు షాక్ ఇస్తోంది. బిగ్ బాస్ ముందు వరకు ఒకలా ఉన్న హారిక ఆ తరువాత మాత్రం నెవర్ బిఫోర్ అనేలా షాక్ ఇస్తోంది. షోలతో అంతగా బిజీ అవ్వకపోయినప్పటికి ఫొటో షూట్స్ తో మాత్రం ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ను మరింతగా పెంచుకుంటోంది. ఇక లేటెస్ట్ గా పోస్ట్ చేసిన ఫొటోల్లో అయితే హారికలో మరింత మార్పు వచ్చింది.

English summary

Alekhya Harika, who received craze with YouTube content and later went on to Bigg Boss, is once again shocking netizens with her glamor. Harika, who was the same as before Bigg Boss, is giving a shock as Never Before. While not a groundbreaking contribution to the genre, Photo Shoots impresses with its straightforward tough-guy style. In the latest photos posted, however, there is a further change in the leap.