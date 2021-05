తన తండ్రి గురించి మోనాల్ చెప్పిన మాటలను గుర్తు పెట్టుకొన్న హోస్ట్, డైరెక్టర్ ఓంకార్.. ఆమెను మరోసారి భావోద్వేగానికి గురి చేశారు. డ్యాన్సీ ప్లస్ షో ఫినాలే సందర్భంగా మోనాల్‌కు చిన్న గిఫ్ట్ అంటూ పిలిచారు. ఆ ఫోటోను విప్పగానే మోనాల్ కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు. మోనాల్ కంటతడి పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే..

English summary

Bigg Boss Telugu 4 Fame Monal Gajjar gets emotional in Dancee Plus show. She was played a role of Judge in Dancee + Show. In this occassion, She gets emotional while looking at Father photo.