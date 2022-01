తెలుగు వినోద రంగంలో తొలిసారి ఓటీటీ ద్వారా బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోను ప్రేక్షకుల వద్దకు చేర్చేందుకు ఎండెమాల్ షైన్ ఇండియా నిర్వాహకులు సిద్ధమవుతున్నారు. త్వరలోనే ఈ షోను వినూత్నంగా ప్రారంభించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. ముందుగా తమిళంలో ఓటీటీ షో ప్రారంభం కానున్నది. ఆ తర్వాతే తెలుగులో కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ షోలో పాల్గొనే సెలబ్రిటీల పేర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నిర్వాహకులు పరిశీలిస్తున్న పేర్ల వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Bigg Boss Telugu OTT Show set to start in February third week. Here is the Probable Celebraties First list Which goes viral in Social media.