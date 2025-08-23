Brahmamudi August 23rd Episode: కావ్య క్యారెక్టర్ను అనుమానించిన రాజ్.. లాగి కొట్టిన అపర్ణ
కావ్య ప్రెగ్నెంట్ అని తెలియడంతో రాజ్ బాధపడుతుంటాడు. బావని ఓదార్చి అతనితో నా పెళ్లికి ఒప్పించమని తల్లిదండ్రులను అడుగుతుంది యామిని. దాంతో రఘునాథ్, వైదేహిలు రాజ్ దగ్గరికి వెళ్తారు. మనం బాగా నమ్మిన మనిషి మనల్ని మోసం చేస్తే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసని అంటుంది. నీకు మేం ఉన్నాం.. నిన్ను ప్రాణంగా ప్రేమించి, నీకోసమే బతుకున్న నా కూతురు ఉందని అంటాడు రఘునాథ్. జరిగినదంతా పీడకలగా మరిచిపోయి నా కూతురిని పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా కాపురం చేసుకోండని చెబుతాడు.
నేను యామినిని పెళ్లి చేసుకోలేనని, నేను కళావతి కోసమే బతుకుతున్నానని.. తను నన్ను మోసం చేసి ఉండొచ్చు కానీ తప్పు మాత్రం ఎప్పటికీ చేయదని అంటాడు రాజ్. బావ మనసు ఆల్రెడీ ముక్కలైందని, దానిని ఇంకా తుక్కుతుక్కు చేశామంటే రాజ్ చచ్చినట్లు నా వాడు అవుతాడని అంటుంది యామిని. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక ఆగస్ట్ 23వ తేదీ ఎపిసోడ్ 808లో ఏం జరిగిందంటే?
