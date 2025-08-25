Brahmamudi August 25th Episode: కావ్య క్యారెక్టర్ను అనుమానించిన రాజ్.. లాగి కొట్టిన అపర్ణ
రాజ్ని తన తల్లిదండ్రులతో బుజ్జగించేలా చేసి పెళ్లి ప్రపోజల్ తీసుకొస్తుంది యామిని. అయితే మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం నాకు లేదని రాజ్ తేల్చిచెబుతాడు. కావ్య చేసిన మోసంతో రాజ్ ఎప్పటికీ ఇంటికి తిరిగి రాడని రాహుల్, రుద్రాణిలు సంతోషిస్తారు. రాజ్ తనను నానామాటలు అనడంతో కావ్య బాధపడుతుంటుంది.. కనీసం కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కోసమైనా తినమని అపర్ణ, ఇందిరలు ఆమెను బుజ్జగిస్తారు. ఒంటరిగా బాధపడుతున్న రాజ్కి మందు బాటిల్ ఇచ్చి తాగమని చెబుతుంది యామిని. రాజ్ తాగుతూ రోడ్డుపై పడిపోతాడు. ఉదయాన్ని కారులో వెళ్తూ రాజ్ని చూసిన కావ్య అతనిని ఇంటి దగ్గర వదిలిపెడుతుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక ఆగస్ట్ 23వ తేదీ ఎపిసోడ్ 808లో ఏం జరిగిందంటే?
