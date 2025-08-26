Get Updates
Brahmamudi August 26th Episode: కావ్యకు కడుపు చేసింది నువ్వే .. రాజ్‌కు నిజం చెప్పిన అపర్ణ

By

Photo Courtesy: JioHotstar

రాజ్‌కు ఎందుకు మందు అలవాటు చేశావని యామినిపై ఆమె తల్లిదండ్రులు మండిపడతారు. బావని నా దారిలోకి తీసుకురావడానికి తప్పలేదని ఆమె క్లారిటీ ఇస్తుంది. ఇంతలో మందు తాగి పడిపోయిన రాజ్‌ను తీసుకుని యామిని ఇంటికి వస్తుంది కావ్య. బావకి నేనే మందు అలవాటు చేశానని, నీ మీదున్న కాస్త ప్రేమను కూడా చంపేస్తానని చెప్పడంతో యామినిని లాగిపెట్టి కొడుతుంది కావ్య. నీ జీవితం కూడా శూర్పణక జీవితం లాగే ముగిసిపోతుందని యామినికి కావ్య వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్లిపోతుంది. కావ్య మీద నువ్వు గెలవలేవని, ధర్మం మీద అధర్మం గెలిచినట్లు చరిత్రలో లేదని యామినితో అంటాడు తండ్రి.

ఏడుస్తూ ఇంటికొచ్చిన కావ్యను చూసి అపర్ణ, ఇందిరలు ఏం జరిగిందని అడుగుతారు. మీ అబ్బాయి తాగుడికి బానిసై రోడ్లు మీద పడిపోతున్నాడని కావ్య చెప్పడంతో ఇద్దరూ బాధపడతారు. మందు అయిపోవడంతో యామినిని మరో బాటిల్ అడుగుతాడు రాజ్. ఇంతలో అపర్ణ, ఇందిరలు వచ్చి అతనిని నిలదీస్తారు. నా కోడలి చేత పెట్టించిన ప్రతి కన్నీటి బొట్టుకి నువ్వు సమాధానం చెబుతావని యామినికి వార్నింగ్ ఇస్తుంది అపర్ణ. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్‌లో హైలైట్‌గా జరిగింది. ఇక ఆగస్ట్ 26వ తేదీ ఎపిసోడ్ 810లో ఏం జరిగిందంటే?

Brahmamudi Serial August 26th 2025 Episode 810 Here is Today s full story

Photo Courtesy: JioHotstar

X