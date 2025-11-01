Brahmamudi November 1st Episode: కోయిలిని చితకబాదిన కావ్య.. రాహుల్కి జ్ఞానోదయం
Photo Courtesy: JioHotstar
రాహుల్ని పూర్తిగా నా వైపుకు తిప్పుకుని వాడి ఇంట్లో అడుగుపెట్టి ఆస్తి మొత్తం కొట్టేస్తానని తన భర్త రంజిత్తో చెబుతుంది కోయిలి. ఇంతలో రాహుల్ అక్కడికి లగేజ్తో సహా వచ్చేస్తాడు. స్వప్నని, వాళ్లని వదిలేసి నీ కోసం వచ్చేశానని రాహుల్ చెప్పడంతో కోయిలి షాక్ అవుతుంది. నేను నిన్ను ప్రేమించిందే నీ కుటుంబం చూసి అప్పుడు నాకు అందరూ ఉంటారని చెబుతుంది కోయిలి. అవేవీ పట్టించుకోని రాహుల్.. ఇకపై నేను ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పడంతో భార్యాభర్తలిద్దరికీ ఏం చేయాలో అర్ధం కాదు.
రాహుల్ని కన్విన్స్ చేసి ఎలాగైనా తిరిగి వాళ్లింటికి పంపించాలని అనుకుంటారు కోయిలి - రంజిత్. ఉదయాన్నే రాహుల్ దగ్గరికి వచ్చి.. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేశావని మీ వాళ్లు చూస్తూ ఊరుకుంటారా? అని ప్రశ్నిస్తుంది కొయిలి. నా కోసం ఎవ్వరూ రారని రాహుల్ చెప్పగా.. ఇంతలో రాజ్- కావ్యలు ముసలివాళ్ల గెటప్ వస్తారు. మా మీద అలిగి ఇక్కడికి వచ్చేశావా? నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే మా ఆస్తి మొత్తం నీకే ఇచ్చేస్తామని చెబుతారు. వారి మాటలు విన్న కోయిలి సంబరపడిపోతుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక నవంబర్ 1వ తేదీ ఎపిసోడ్ 867లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?
Photo Courtesy: JioHotstar
More from Filmibeat