Brahmamudi October 23rd Episode: రాజ్ త్యాగానికి దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ ఫిదా .. బిడ్డ కోసం కుప్పకూలిన కావ్య
Photo Courtesy: JioHotstar
కావ్య కోసం తయారు చేయించిన క్రాకర్స్ని అప్పూ కలుస్తుండటంతో రాహుల్ - రుద్రాణి షాక్ అవుతారు. రాజ్ని రెచ్చగొట్టి కావ్యని బయటికి తీసుకొచ్చేలా చేస్తుంది. రాజ్ లోపలికి వెళ్లి కిచెన్లో వంట చేస్తున్న కావ్యని బయటికి రమ్మని చెబుతాడు. నా కడుపులో బిడ్డను ఎందుకు తీసేయమన్నారో చెబితేనే పండగ చేసుకుంటాను, మీతో పాటు ఇంటికి వస్తానని చెబుతుంది కావ్య. చెప్పేవాడినే అయితే ఎప్పుడో చెప్పానని అంటాడు రాజ్. రుద్రాణి తీసుకొచ్చిన క్రాకర్స్ దెబ్బకి అప్పూ కళ్లు తిరిగి కిందపడిపోతుంది.
ఆమెను పరీక్షించిన డాక్టర్.. క్రాకర్స్లో రసాయనాలు భారీగా కలిశాయని, ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కడుపులో బిడ్డ దక్కేది కాదని చెప్పడంతో దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ షాక్ అవుతుంది. ఇదే అదనుగా రుద్రాణి రెచ్చిపోతూ రాజ్ని అందరి ముందు దోషిని చేస్తుంది. కడుపులో బిడ్డను తీసేయడానికి నాకు సీక్రెట్గా అబార్షన్ చేయించాలని అనుకున్నారు, జ్యూస్లో టాబ్లెట్స్ కలిపారు, ఇప్పుడు క్రాకర్స్తో బిడ్డను చంపాలని అనుకుంటున్నారా? అంటూ రాజ్ని నిలదీస్తుంది కావ్య. ఇదంతా ఎందుకు చేశారని రాజ్ కాలర్ పట్టుకుని అడుగుతుంది. దాంతో నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండాలనే అలా చేశానని రాజ్ అనడంతో అంతా షాక్ అవుతారు. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక అక్టోబర్ 23వ తేదీ ఎపిసోడ్ 859లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?
