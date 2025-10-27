Brahmamudi October 27th Episode: డాక్టర్ మోసాన్ని తెలుసుకున్న రాజ్... భర్త ముందు దోషిలా కావ్య
Photo Courtesy: JioHotstar
కావ్య అబార్షన్ చేయించుకునేందుకు ఇంట్లో వాళ్లు ఆమె చేతితో ఏం ఇచ్చినా తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకుంటారు. కావ్య వచ్చి ప్రసాదం ఇవ్వగా ఎవ్వరూ తీసుకోరు. దాంతో నేను మీ కోసం పెసరట్టు ఉప్మా, వడలు, పూరీలు చేశానని కావ్య చెప్పడంతో ఇందిర, ప్రకాశంలు టెంప్ట్ అవుతారు. దాంతో అపర్ణ వాళ్లని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మీరు తగ్గే వరకు నేను కూడా తగ్గేదే లేదని వెళ్లిపోతూ కావ్య కళ్లు తిరిగి పడిపోతుంది. ఆమె నాటకాలు వేస్తుందని ఎవరూ పట్టించుకోరు.. అయితే ఎంతకీ కావ్య లేవకపోడంతో దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ టెన్షన్ పడుతూ కళావతిని ఆసుపత్రిలో చేరుస్తుంది. కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదని బీపీ ఎక్కువైందని చెబుతుంది డాక్టర్.
కావ్యను కాపాడుకోవాలంటే అబార్షన్ ఒక్కటే మార్గమని ఇందిర చెప్పడంతో రాజ్తో పాటు కుటుంబం మొత్తం ఓకే అంటుంది. కావ్య స్పృహలో లేనప్పుడే అబార్షన్ చేయమని డాక్టర్ను కోరగా.. ఆమె ససేమిరా అంటుంది. ఇంతలో కావ్య రిపోర్ట్ చూసిన డాక్టర్.. ఇకపై కళావతికి ఏం జరగదని, ఆమె హ్యాపీగా బిడ్డను కనొచ్చని చెప్పడంతో దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ సంతోషిస్తుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక అక్టోబర్ 25వ తేదీ ఎపిసోడ్ 861లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?
Photo Courtesy: JioHotstar
More from Filmibeat