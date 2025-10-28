Get Updates
Brahmamudi October 28th Episode: అత్తారింట్లో కావ్య అల్లరి.. రాజ్‌ను టెంప్ట్ చేస్తోన్న కళావతి

By

Photo Courtesy: JioHotstar

నేను చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయని, నేను అబద్ధం చెప్పడం వల్ల ఇంట్లో వాళ్లకి వారసుడు రాబోతున్నాడని, అందరూ ఆనందంగా ఉంటారని అంటుంది కావ్య. మీ అందరి చేతుల మీదుగా సీమంతం చేయించుకుని, ఒక బిడ్డకు ప్రాణం పోసి మీ అందరికీ ఆనందం కావడం కంటే కావాల్సింది ఏం లేదని చెబుతుంది కావ్య. నువ్వు లేకపోతే నాకు జీవితమే లేదని, నీ జ్ఞాపకాలతో ఎలా బతకగలనని బాధపడతాడు రాజ్. కావ్య గురించి ఆలోచిస్తూ గార్డెన్‌‌లో బాధపడతాడు రాజ్. భర్తను నవ్వించి గోరుముద్దులు తినిపిస్తుంది కావ్య.

బీరువాలో ఉండాల్సిన నెక్లెస్ కనిపించకపోవడంతో రాహుల్‌పై మండిపడుతుంది స్వప్న. మర్యాదగా నా నెక్లెస్ నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయమంటుంది స్వప్న. అసలు బీరువాలో పెట్టిన సంగతే నాకు తెలియదు, ఇలా ప్రతిసారి నా మీద నిందలు వేస్తే నాకెంత అవమానం అని అడుగుతాడు రాహుల్. 24 గంటల్లో నా నెక్లెస్ నాకు తీసుకొచ్చి ఇవ్వకపోతే నీ తాళిని నీకే కట్టి ఉరేస్తానని వార్నింగ్ ఇస్తుంది స్వప్న. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి యోగా చేస్తుంది కావ్య. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్‌లో హైలైట్‌గా జరిగింది. ఇక అక్టోబర్ 28వ తేదీ ఎపిసోడ్ 863లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?

Brahmamudi Serial October 28h 2025 Episode 863 Here is Today s full story

Photo Courtesy: JioHotstar

ఉదయాన్నే యోగాసనాలు వేస్తున్న కావ్యని చూసి సీరియస్ అవుతాడు రాజ్. నీ ఆరోగ్యం అసలే బాలేదని ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరమా అని మండిపడతాడు. ఇంట్లో వాళ్లకి వినిపించేలా, అందరూ మళ్లీ లబోదిబో అనేలా మైక్ పెట్టి చెప్పండని కోప్పడుతుంది కావ్య. నేనేం చెప్పడం లేదు నువ్వే లౌడ్ స్పీకర్‌లా అరుస్తున్నావని అంటాడు రాజ్. కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇలాంటివి చేయాలని, అప్పుడు మన బిడ్డ హెల్దీగా పుడతాడని అంటుంది కావ్య. నేను నీ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతుంటే.. నువ్వు కడుపులో ఉన్న గిలక్కాయ్ గురించి మాట్లాడతావేంటీ అని మండిపడతాడు రాజ్. ఈ కావ్య ఏం చేసినా దానికి ఓ కారణం ఉంటుందని చెబుతుంది.

ఇదంతా నీ ఎగ్జిట్ ప్లాన్‌లో భాగమేనా? అని అంటాడు రాజ్. మీరు జీనియస్ అండి.. అలా ఎలా తెలిసిపోయిందని సెటైర్లు వేస్తుంది కావ్య. భార్య ఎగ్జిట్ ప్లాన్‌ని తెలుసుకుని కోఆపరేట్ చేసే భర్తలు ఎంత మంది ఉంటారని అంటుంది కావ్య. ఇంతలో ఇందిర వచ్చి.. నా మనవడు నీకు దండం ఎందుకు పెడుతున్నాడని అడుగుతుంది. ఏదో ఎగ్జిట్ ప్లాన్ అంటున్నారు? ఏంటీ అని ప్రశ్నిస్తుంది ఇందిర. దాంతో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఏం చెప్పాలో తెలియక షాక్ అవుతారు. చాదస్తం అనేది నడుం వంగినప్పుడు వస్తే తప్పు లేదు.. కానీ ఆ లోపే వస్తే చాలా నష్టమని కోపంగా వెళ్లిపోతాడు రాజ్. మీ మనవడు చెప్పింది ఏమైనా అర్ధమైందా? అని కావ్య మెల్లగా జారుకుంటుంది.

అప్పూను వెనుక నుంచి పట్టుకుంటాడు కళ్యాణ్. పొద్దున్నే మంచి రొమాంటిక్ మూడ్‌లో ఉన్నావ్? ఈరోజు ఎవరో ప్రొడ్యూసర్‌ని కలవాలని చెప్పావు కదా అని అడుగుతుంది అప్పూ. వదినకు డెలివరీ అయ్యే వరకు అన్నయ్య ఇంట్లోనే ఉంటూ తనని చూసుకుంటానని చెప్పాడు కదా? ఈ కళ్యాణ్ కూడా అన్నయ్య అడుగుజాడల్లో నడుస్తాడని చెబుతాడు. అన్ని నెలలు నువ్వు నాతో పాటు కూర్చొన్నావంటే నీ ప్రొడ్యూసర్లు వెరే రైటర్‌ని చూసుకుంటారని చెబుతుంది అప్పూ. ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని ఏ టెన్షన్లు లేవు, దేనికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని అంటాడు కళ్యాణ్. నిన్నటి వరకు అక్క ఆపరేషన్‌కి ఒప్పుకోకపోతే తనను ఎలా కాపాడుకోవాలా? అని అందరం చాలా కంగారుపడ్డామని .. కానీ ఆ దేవుడు ఏదో వరం ఇచ్చినట్లు సమస్యలన్నీ తీరిపోయానని అంటుంది అప్పూ.

దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ అంతా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా.. ప్రకాశం వచ్చి ఆఫీస్ నుంచి చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయని సుభాష్‌తో చెబుతాడు. ఒక్కడినే ఎన్ని కాల్స్ అని చూసుకోను అని అడుగుతాడు ప్రకాశం. నీకున్న పనులు, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి కదా? అని సుభాష్ ప్రశ్నిస్తాడు. ఆఫీస్‌లో చాలా పనులు పెండింగ్‌లో పడిపోయాయని, బాబాయ్ వల్ల కావడం లేదని చెబుతాడు. నువ్వు వెంటనే ఆఫీస్‌కి వెళ్లి ఆఫీస్ పనులు చూసుకోవాలని అంటాడు సుభాష్. ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఉన్నా లేకపోయినా అన్ని పనులు మేమే చూసుకున్నామని, ఇక మా వల్ల కావడం లేదని చెబుతాడు ప్రకాశం. పాతికేళ్లుగా మీ నాన్న బాబాయ్‌లు ఆఫీస్‌కే అంకితం అయిపోయారని ఇకనైనా వాళ్లకి రెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా అని అంటుంది అపర్ణ.

ఇంకొన్ని రోజులు నేను ఆఫీస్‌కి వెళ్లడం కుదరదని రాజ్ తేల్చేస్తాడు. కళావతి డెలవరీ అయ్యేదాకా నేను ఎక్కడికీ వెళ్లాలని అనుకోవడం లేదు, నేను తనకి తోడుగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాని చెబుతాడు రాజ్. నేను బాగానే ఉన్నాను, నన్ను నేను చూసుకోగలనని చెబుతుంది కావ్య. కావ్యని చూసుకోవడానికి మేమంతా ఉన్నాం కదా.. నీ పెళ్లాన్ని నీకంటే బాగా చూసుకుంటామని అంటుంది ఇందిర. ఆఫీసు, మీటింగ్‌ అని మావయ్య, చిన్న మావయ్యలు పరుగులు తీయలేరని వాళ్లను అంత ఇబ్బండి పెడుతూ మీరు ఇంట్లో ఉండి ఏం చేస్తారని అడుగుతుంది కావ్య. మొగుడిని కొంగున కట్టేసుకున్నానని నాకు చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్నారని... మావయ్య వాళ్లకి పనిభారం తగ్గించడం మీ బాధ్యత అని చెబుతుంది కావ్య. ఇది కూడా నీ ఎగ్జిట్ ప్లాన్‌లో భాగమేనా అని నోరు జారతాడు రాజ్. దాంతో ఎలాగోలా రాజ్‌ని ఒప్పించి ఆఫీస్‌కి పంపించడంతో అంతా సంతోషిస్తారు.

తన గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ కుయిలీతో కలిసి కుల్పీలు తింటాడు రాహుల్. ఫైవ్ స్టార్ హోటల్‌కి తీసుకెళ్తాడని అనుకుంటే నేను రోజు తినే స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినిపిస్తాడేంటీ అని రగిలిపోతుంది కుయిలీ. వాళ్లిద్దరినీ కావ్య, స్వప్నలు చూస్తారు. రాహుల్ ఇంకా మారలేదని పెళ్లయి, ఒక పాప పుట్టిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నాడని మండిపడుతుంది కావ్య. దాన్ని నాలుగు పీకితే రాహుల్‌ని వదిలి వెళ్లిపోతుందని అంటుంది. ఇప్పుడు వెళ్లి వాడితో గొడవ పెట్టుకోవడం వల్ల మన పరువే పోతుందని స్వప్న అంటుంది. అలా చూస్తూ ఊరుకోవద్దని నేనే వెళ్లి నాలుగు పీకుతానని కావ్య వెళ్తుండగా స్వప్న ఆపి ఇంట్లో తేల్చుకుందామని చెబుతుంది. నా ఫ్రెండ్‌కి పార్టీ ఇస్తానని మాట ఇచ్చావు కదా టికెట్స్ బుక్ చేయమని కుయిలీ చెప్పడంతో రాహుల్ షాక్ అవుతాడు. దారిలో షాపింగ్ ఉందని అనడంతో రాహుల్ ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకుంటాడు.

అపర్ణ, ఇందిరలు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా.. కావ్య అందంగా ముస్తాబై కనిపిస్తుంది. మరీ అంతలా తిప్పుతున్నావ్.. నడుం ఊడిపోతుందని అంటుంది ఇందిర. నాకు ఉంది నేను తిప్పుతున్నాను, మీకు లేదు మీరు తిప్పలేరని కౌంటర్ వేస్తుంది కావ్య. ఈరోజు నువ్వు రెడీ అయి గదిలోకి రావాల్సిందేనని ఆర్డర్ వేశాడని చెబుతుంది. వాడు అంత తట్టుకోలేకపోతున్నాడా అని ఇందిర అడుగుతుంది. అది కాబట్టి నా కొడుకుని భరిస్తుంది కానీ ఇంకో ఆడపిల్ల అయితే ఎప్పుడో పారిపోయేదని అంటుంది అపర్ణ. ఇంతలో రాజ్ రావడంతో మనవడిని పిలిచిన ఇందిర... ఇన్నాళ్లు ఆగావ్, ఇంకొన్నాళ్లు ఆగలేవా? అని మండిపడుతుంది. అది కడుపుతో ఉన్నావ్.. అంత ఆకలి మంచిది కాదని చెబుతుంది. రాజ్‌కి ఏం అర్ధం కాక వెళ్లిపోతాడు. లోపలికి వెళ్లేసరికి కావ్య అందంగా రెడీ అయి, పాల గ్లాస్‌తో కనిపించడంతో రాజ్ షాక్ అవుతాడు. ఇంతటితో ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

