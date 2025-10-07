Brahmamudi October 7th Episode: రాజ్ని గెంటేసిన కావ్య.. సుభాష్, ప్రకాశంలకు తప్పని శిక్ష
Photo Courtesy: JioHotstar
బావగారికి విడాకులు ఇచ్చే విషయం గురించి ఒకసారి ఆలోచించమని కావ్యకి నచ్చచెబుతుంది అప్పూ. విడాకులు అనేది నేను ఆడిన నాటకమని తెలిస్తే రాజ్ నిజం చెప్పడని భయపడ్డ కావ్య.. చెల్లెలిని తిట్టి పంపేస్తుంది. భోజనం చేయకుండా ఆలోచిస్తున్న అప్పూని డిన్నర్కి పిలుస్తుంది ధాన్యలక్ష్మీ. నేను తర్వాత తింటానని చెప్పడంతో ఆమె వెళ్లిపోతుంది. డైనింగ్ టేబుల్ వద్దకు అప్పూ లేకుండా ఒంటరిగా వచ్చిన ధాన్యలక్ష్మీని చూసి ఏం జరిగిందని ఇందిర అడుగుతుంది.
అప్పూని కావ్య తిట్టిందని అందుకే ఆమె అలిగి భోజనం చేయకుండా వెళ్లిపోయిందని రుద్రాణి చెప్పడంతో అందరూ షాక్ అవుతారు. ఇది నిజమేనా? అని అపర్ణ అడగ్గా కావ్య అవును అని సమాధానం చెప్పడంతో ధాన్యలక్ష్మీ శివతాండవం చేస్తుంది. అప్పూకి కళ్యాణ్ భోజనం తీసుకెళ్లి తినిపిస్తాడు. ఇంటి పరువు విధిలో పడుతుండటంతో రాజ్కి సీతారామయ్య క్లాస్ పీకుతాడు. రాజ్ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోవడంతో ఏ ఒక్కరూ భోజనం వడ్డించరు. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక అక్టోబర్ 7వ తేదీ ఎపిసోడ్ 845లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?
Photo Courtesy: JioHotstar
