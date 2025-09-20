Get Updates
Brahmamudi September 20th Episode: కావ్య హెల్త్‌పై డాక్టర్ షాకింగ్ న్యూస్.. సుభాష్‌పై రాజ్ రంకెలు

By

Photo Courtesy: JioHotstar

బావగారికి నిజం చెప్పావా? లేదా అని కళ్యాణ్‌ని అడుగుతుంది అప్పూ. చెప్పానని, కానీ అన్నయ్య డాక్టర్‌ని కలిసి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉందేమో కనుక్కుంటానని చెప్పాడని అంటాడు కళ్యాణ్. మన అదృష్టం బాగుంటే వదినని, బిడ్డని కాపాడుకోవచ్చని చెబుతాడు కళ్యాణ్. ఉదయాన్నే దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ అంతా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా.. రేవతి భర్త జగదీష్ ఇంటికి వస్తాడు. గతంలో జరిగిన అవమానం గుర్తొచ్చి గుమ్మం దగ్గరే ఆగిపోతాడు. ఇందిర సలహా మేరకు జగదీష్‌ని అల్లుడిగా అంగీకరించిన సుభాష్, అపర్ణలు అతనిని లోపలికి ఆహ్వానిస్తారు.

నేను ఇక వెళ్లొస్తానని, నా భర్త ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పి బయల్దేరుతుంది రేవతి. ఇంట్లో వాళ్లంతా సంతోషంగా ఉండటంతో తట్టుకోలేకపోతాడు రాహుల్. వెంటనే తల్లి దగ్గరికి వచ్చి ఇన్నాళ్లు నువ్వు చేసిన పనులు మనకి కలిసి రాలేదని, ఇకపై నేను రంగంలోకి దిగుతానని చెబుతాడు. మంచివాడిగా నటించి మార్కులు కొట్టేసి, వాళ్ల ఆస్తుల్ని కూడా కొట్టేస్తానని అంటాడు రాహుల్. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ ఎపిసోడ్ 831లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?

Brahmamudi Serial September 20th 2025 Episode 831 Here is Today s full story

Photo Courtesy: JioHotstar

కళ్యాణ్‌తో కలిసి డాక్టర్‌ను కలుస్తాడు రాజ్. నా బిడ్డను తీసేయకుండా, కాపాడటానికి ఏదైనా మార్గం ఉంటే చెప్పమని అడుగుతాడు రాజ్. నాతో పెళ్లయిన దగ్గరి నుంచి అన్ని కష్టాలే పడిందని, కాదు.. నేనే పెట్టానని అంటాడు. తను ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పటి నుంచే ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఇప్పుడు బిడ్డను చంపేస్తానంటే ఎలా అని బాధపడతాడు రాజ్. మీ బాధను నేను అర్ధం చేసుకోగలను, కానీ ఈ విషయంలో వేరే ఆప్షన్ లేదని అంటుంది డాక్టర్. కావ్య గర్భసంచి చాలా వీక్‌గా ఉందని తను ఎక్కువ రోజులు బిడ్డను క్యారీ చేస్తే తన ప్రాణాలకే ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తుంది. దాంతో రాజ్, కళ్యాణ్‌లు షాక్ అవుతారు.

ప్రతి ప్రాబ్లమ్‌కి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నట్లే, దీనికి కూడా ఉంటుందని అంటాడు రాజ్. అబార్షన్ కాకుండా మరేదైనా పర్లేదని, అది ఎంత కష్టమైనదైనా పర్లేదని.. నాకు కళావతితో పాటు తన బిడ్డ కూడా కావాలని అడుగుతాడు. కళావతికి అబార్షన్ చేయడం తప్పించి వేరే ఆప్షన్ లేదని, అది కూడా ఇప్పుడే చేయాలని.. మీరు ఇలాగే డీలే చేస్తూ పోతే అబార్షన్ కూడా చేయలేమని కోప్పడుతుంది డాక్టర్. మీకే ఒక తండ్రి పడే బాధ అర్ధం కావడం లేదని, మనిషి చంద్ర మండలం మీదకి వెళ్తున్నాడని మీరు మాత్రం అప్‌డేట్ అవ్వరా అని రాజ్ మండిపడతాడు.

ఒక తల్లిని, బిడ్డని డెలివరి టైం వరకు కాపాడలేరా? నా బిడ్డను కాపాడటానికి ఆప్షన్ ఎందుకు లేవు? అని డాక్టర్‌ని నిలదీస్తాడు. ఆప్షన్స్ లేక కాదు.. మీకు నా బిడ్డను కాపాడటం చేతకావడం లేదని ఫైర్ అవుతాడు. మీ హాస్పిటల్ పేరు ఎక్కడ పోతుందోనని అబార్షన్ అనే రూట్‌ని వెతుక్కున్నారా? అని మండిపడతాడు. నా బిడ్డ బతకదని చెప్పడానికి మీరేం దేవుడు కాదని, మీరు డాక్టర్ చదివి పాసయ్యారా? లేక ఫేక్ సర్టిఫికెట్‌తో ఈ హాస్పిటల్‌ను రన్ చేస్తున్నారో అర్ధం కావడం లేదని నానామాటలు అంటాడు. అక్కడితో ఆగకుండా టేబుల్ మీదున్న వస్తువుల్ని విసిరికొడతాడు. ఈ భూగోళాన్ని జల్లెడ పట్టయినా సరే నా భార్యను, బిడ్డను కాపాడుకుంటానని చెబుతాడు రాజ్.

X