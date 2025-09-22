Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

Brahmamudi September 22nd Episode: రాజ్‌కి మూసుకుపోయిన దారులు.. నిజం తెలుసుకున్న కావ్య

By

Photo Courtesy: JioHotstar

కావ్యని, తన కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి కళ్యాణ్‌ని తీసుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు రాజ్. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం చేశారని.. కావ్యకి వెంటనే అబార్షన్ చేయకపోతే కష్టమని డాక్టర్ చెప్పడంతో రాజ్ రగిలిపోతాడు. మీరేమైనా దేవుడా? కనీసం ట్రై చేస్తానని కూడా చెప్పకుండా నా భార్య చనిపోతుందని అంటారా అంటూ గొడవ చేస్తూ టేబుల్ మీదున్న సామాన్లను విసిరికొడతాడు. నా భార్యను నేనే కాపాడుకుంటానని చెప్పి బయటికి వచ్చేస్తాడు. డాక్టర్‌కి కళ్యాణ్ సారీ చెప్పి అన్నయ్యని కారు దగ్గరికి తీసుకొచ్చేస్తాడు.

నీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా? వాళ్లకి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పు.. కావాలంటే మన ఆస్తి మొత్తం ఇచ్చేద్దామని, అవసరమైతే నా ప్రాణాలు కూడా ఇచ్చేస్తానని చెబుతాడు రాజ్. నీ కన్నా ముందే నేను అన్ని ప్రయత్నాలు చేశానని మన చేతుల్లో ఏం లేదని కళ్యాణ్ బాధపడతాడు. దాంతో రాజ్ తనకి తెలిసిన డాక్టర్‌కి ఫోన్ చేసి పరిస్థితి వివరించగా.. అతను రిపోర్ట్స్ చూసి కావ్యని, బిడ్డని కాపాడటం చాలా కష్టమని అంటాడు. ఉదయాన్నే స్వప్న దగ్గరికి వెళ్లిన రాహుల్.. నేను మూటలు మూసి డబ్బులు సంపాదించానని చెప్పడంతో ఆమె షాక్ అవుతుంది. ఆఫీస్ నుంచి మేనేజర్ ఎంత ఫోన్ చేసినా రాజ్ లిఫ్ట్ చేయకపోవడంతో సుభాష్ నిలదీస్తాడు. కోట్లలో నష్టం వచ్చినా, కంపెనీని మూసినా పర్లేదని, నేను ఆఫీస్‌కి వెళ్లనని తండ్రి మీద సీరియస్ అవుతాడు రాజ్. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ ఎపిసోడ్ 832లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే?

Brahmamudi Serial September 22nd 2025 Episode 832 Here is Today s full story

Photo Courtesy: JioHotstar

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X