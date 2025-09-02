Brahmamudi September 2nd Episode: యామినికి రాజ్ వార్నింగ్.. బావ కాళ్లు పట్టుకున్న యామిని
Photo Courtesy: JioHotstar
రాజ్కి ఆసుపత్రిలో గతం గుర్తుకురావడం, కావ్య చేతిలో తాను ఓడిపోవడంతో యామిని రగిలిపోతుంది. కావ్య - రాజ్ తిరిగి ఒక్కటైపోవడంతో ఇంట్లో నానాహంగామా సృష్టిస్తుంది యామిని. ఇన్నాళ్లు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నా నీమీదున్న ప్రేమతో భరించానని, ఇకనైనా మారాలని రఘునందన్ కూతురికి వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఆసుపత్రిలో రాజ్ను డిశ్చార్జ్ చేసేముందు అతనిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ... ఈసారి ఏమైనా అయితే కష్టమని హెచ్చరిస్తాడు.
రాజ్ను ఇంటికి తీసుకురాగా.. దుగ్గిరాల ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. కావ్య ఏడుస్తూ లోపలికి వెళ్లిపోతుంది. కళావతి ఎందుకలా వెళ్లిపోయిందని రాజ్ అడుగుతాడు. కట్టుకున్న భర్తే నిందలు వేస్తే ఏ భార్య అయినా అంతే ఏడుస్తుందని ధాన్యలక్ష్మీ చెబుతుంది. ఆ వెంటనే రాజ్కి జరిగిన యాక్సిడెంట్, గతం మరిచిపోవడం, కావ్యతో ప్రేమలో పడటం, ఆమె గర్భవతి అయిన విషయాలను కొడుక్కి చెబుతుంది అపర్ణ. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ ఎపిసోడ్ 815లో ఏం జరిగిందంటే?
Photo Courtesy: JioHotstar
