Dancee plus finale: ఓంకార్ కారణంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న మోనాల్... సంకేత్ సహదేవ్ విశ్వరూపానికి షాక్!

ఓంకార్ హోస్ట్ గా ఇటీవల కాలంలో మంచి రేటింగ్ అందుకుంటున్న టాప్ డ్యాన్స్ షో డ్యాన్సీ ప్లస్ మొత్తానికి తుది దశకు చేరుకుంది. షోపై ట్రోలింగ్స్ ఎంత వస్తున్నా కూడా వీక్షకులు మాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా గత కొన్ని వారాలుగా టిఆర్పీ కూడా అమాంతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. డ్యాన్సర్స్ వారి శక్తికి మించి ప్రదర్శనను కనబరుస్తూ మంచి క్రేజ్ అందుకుంటున్నారు. ఇక ఫైనల్ ఎపిసోడ్ లో సంకేత్ సహదేవ్ తన విశ్వరూపాన్ని చూపించగా మోనల్ మరోసారి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.

English summary

Monal Ghajjar is highlighted in some way in every episode. Tears are becoming more and more viral on social media, especially in the same range as those with punchy dialogues. Omkar was so emotional when he showed her a photo frame. Netizens are commenting that he cried more this time than he did in Bigg Boss.