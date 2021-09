Evaru Meelo Koteeswarulu షోలో రాజమౌళి, కొరటాల శివ..గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్..అసలేం జరిగిందంటే

తెలుగు బుల్లితెరపైన కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతికి తెలుగు రూపం ఎవరు మీలో కోటీశ్వరుడు షో ఇటీవలే ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా ప్రారంభమై అనేక మంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటున్నది. గత మూడు వారాలకుపైగా కొనసాగుతున్న ఈ షోకు మంచి ఆదరణ కాకుండా టీఆర్పీ కూడా దక్కుతున్నది. అయితే ఎన్టీఆర్ ఈ షోను తనదైన శైలిలో పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. తాజాగా వచ్చే వారం టెలికాస్ట్ కానున్న ఈ షోలో దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ మహేష్ బాబు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా తనకు అత్మీయులైన ఆ ఇద్దరితో ఎన్టీఆర్ ఆడిన ఆట ఎలా ఉందో మేరే చూడండి..

English summary

Popular Directors SS Rajamouli, Koratala Siva are chief guest in NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show. As per Promo of the show, NTR has given warning to Rajamouli and Koratala Siva.