బుల్లితెరపైకి ఎంతో మంది తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు ఎంట్రీ ఇస్తుంటారు. కానీ, వారిలో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే అద్భుతమైన టాలెంట్‌తో స్టార్లుగా మారిపోతుంటారు. అలాంటి వారిలో జబర్ధస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది ఒకడు. సాదాసీదా ఆర్టిస్టుగా షోలోకి ప్రవేశించిన అతడు.. టీమ్ లీడర్ స్థాయికి ఎదిగిపోయాడు. అదే సమయంలో భారీ స్థాయిలో ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకున్నాడు. తద్వారా వరుస ఆఫర్లు అందుకుంటూ దూసుకెళ్తున్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా హైపర్ ఆదికి ఓ అమ్మాయి లైవ్ షోలోనే ప్రపోజ్ చేసింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Hyper Aadi is Very Known As Comedian in Telugu States. Recently he Participate in Suma Kanakala Cash Show. In This Show One Girl Love Proposed to Hyper Aadi.