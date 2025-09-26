Gunde Ninda Gudi Gantalu September 26th: రోహిణి గతం తెలుసుకున్న మనోజ్.. షాక్లో ప్రభావతి
బాలు, మీనాకు రోహిణి కనిపించడంతో ఇంకా నువ్వు వెళ్లిపోలేదా అని అడుగుతారు. అన్ని వార్డుల్లో కెటిల్స్ పంచి పెట్టేసరికి చాలా ఆలస్యమైందని చెబుతుంది రోహిణి. ఆ బిడ్డను కూడా చూసి పెద్దావిడకు ధైర్యం చెప్పానిన అంటుంది. వాళ్లిద్దరికీ ఎవ్వరూ లేరని ఓ మేనత్త దుబాయ్లో ఉండి బాగా డబ్బు సంపాదిస్తోందని, నాకు కనుక దొరికితే కడిగి పారేస్తానని బాలు కోప్పడతాడు. ఆవిడకు ఏ ప్రాబ్లమ్ ఉందోనని వెనకేసుకొచ్చినట్లుగా మాట్లాడటంతో రోహిణిపై ఫైర్ అవుతాడు బాలు.
బాబుకు రెండ్రోజుల్లో కట్లు విప్పుతామని డాక్టర్ చెప్పడంతో వూళ్లో ఎక్కడైనా లాడ్జిలో ఉంటామని చెబుతుంది రోహిణి తల్లి. ఆ మాటలతో బాలు, మీనాలు మండిపడి.. మా ఇంటికి రమ్మని తీసుకెళ్తారు. రోహిణి తల్లిని, చింటూని ఇంట్లో చూసిన బాలు కుటుంబ సభ్యులంతా షాక్ అవుతారు. దాంతో బాలు అందరికీ జరిగినదంతా చెబుతాడు. మీకే ఉండటానికి గది లేదు, వీళ్లని ఎక్కడ పెడతావని నిలదీస్తుంది ప్రభావతి. వాళ్లిద్దరూ నా గదిలో ఉంటారని రోహిణి చెప్పగా.. మనోజ్ కూడా ఓకే అంటాడు. భార్యాభర్తలిద్దరూ సడెన్గా మంచిగా మాట్లాడటంతో అంతా షాక్ అవుతారు. బెడ్పై చింటూని చూస్తూ బాధపడుతున్న రోహిణి దగ్గరికి ప్రభావతి వచ్చి వీళ్లద్దరినీ బయటకు గెంటేయడానికి ప్లాన్ చెప్పమని అడుగుతుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. ఇక సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ, 519వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే?
