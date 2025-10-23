Get Updates
Gunde Ninda Gudi Gantalu October 23th Episode:రోహిణి నిజస్వరూపం బట్టబయలు.. బాలును కొట్టిన సత్యం..

courtesy: Jio hotstar
Gunde Ninda Gudi Gantalu: గుండె నిండా గుడిగంటలు బుధవారం ఎపిసోడ్‌లో మీనా కనిపించకపోవడంతో బాలు తీవ్రంగా కంగారు పడతాడు. ఆమెను వెతుకుతూనే ఉంటాడు కానీ ఎక్కడా కనిపించదు. ఇదే సమయంలో మీనా దారిలో పూలను క్లూలుగా వేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఆ పూలను అనుసరించి బాలు వెతకడానికి బయలుదేరుతాడు. రోహిణిని కిడ్నాప్ చేయకుండా పొరపాటున ఎర్ర చీరలో ఉన్న మీనాను కిడ్నాప్ చేస్తారు. దినేష్ రూమ్‌లోకి వెళ్లినప్పుడు మీనా కనిపించడంతో షాక్ అవుతాడు. "నేను ఎవరిని తీసుకురమ్మంటే, మీరు ఎవరిని తెచ్చారు!" అని ఆగ్రహంతో గ్యాంగ్‌పై కేకలు వేస్తాడు. వారు "ఇది రోహిణి కాదు, బాలు భార్య మీనా" అని చెబుతారు. దాంతో దినేష్ "సరే, ఇలాగైనా బాలుపై పగ తీర్చుకోవచ్చు" అని ఫిక్స్ అవుతాడు. మీనా ధైర్యంగా "నా భర్త వస్తే నీ కాళ్లు విరగొడతాడు, నన్ను విడిచిపెట్టు" అని హెచ్చరిస్తుంది. కానీ దినేష్ "రానివ్వు చూద్దాం" అంటూ సవాలు విసురుతాడు.

ఇంతలో బాలు అక్కడికి చేరుతాడు. రౌడీలు చుట్టుముట్టినా బాలు ఒక్కడే వారిని చితకబాదుతాడు. చివరికి వెనుకనుంచి దెబ్బతిని స్పృహ కోల్పోతాడు. తన భర్త గాయపడటంతో మీనా ఆవేశంతో తాళ్లు తెంచుకుని గ్యాంగ్‌పై దాడి చేస్తుంది. అమ్మవారిలా మారిన మీనా రౌడీలను ఓడిస్తుంది. ఈ సన్నివేశం ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురి చేస్తుంది. పోలీసులు సమయానికి చేరుకుని దినేష్‌ను అదుపులోకి తీసుకుంటారు. బాలు నిజం చెబుతాడు "దినేష్ అమ్మాయిలను బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తాడు" అని. ఇదంతా విని రోహిణి తీవ్రంగా కుంగిపోతుంది. "నా తప్పిదం వల్ల మీనా కిడ్నాప్ అయింది" అని బాధపడుతుంది. విద్య దగ్గరకు వెళ్లి తన బాగోతం బయటపడిందనీ టెన్షన్ పడుతుంది, ఈ క్రమంలో తన అత్త ప్రభావతి ఫోన్ కాల్స్‌తో రోహిణి టెన్షన్ మరింత పెరుగుతుంది. ఇక గురువారం ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరిగిందంటే?

courtesy: Jiohotstar

X