Guppedantha Manasu August 2nd Episode: వసుధారను ఇబ్బంది పెట్టిన రిషి.. అసలు నిజం తెలిసే సరికి అలా!

చాలా ఏళ్లుగా తెలుగు బుల్లితెరపై ఎన్నో సీరియళ్లు సందడి చేస్తున్నాయి. వైవిధ్యమైన కథలతో నడిచే వీటిలో చాలా తక్కువ వాటికి మాత్రమే ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్థాయిలో స్పందన వస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్నో సీరియళ్లు విజయవంతంగా ప్రసారం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ మధ్యనే ప్రారంభమై ప్రేక్షకుల మన్ననలు అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది 'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్. కొత్త ఆర్టిస్టులతో వచ్చినా ఈ సీరియల్‌కు అభిమానులు క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్‌లో సోమవారం ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరుగుతుందో చూడండి!

Photos Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Guppedantha manasu Serial Episode 205: Rishi Went Jagathi House and Fired on her. After That Vasudhara Angry on Rishi. That Time These Two Exchanged Their Words.