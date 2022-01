బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్ ముగిసిన నేపథ్యంలో అభిమానుల కోసం ఓటీటీలో షోను నిర్వాహకులు ప్లాన్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తొలిసారి ఓటీటీలో బిగ్‌బాస్ షోను ప్రసారం చేయడం ఇదే మొదటిసారి. బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఓటీటీ కోసం కంటెస్టెంట్ల ఎంపిక మొదలైంది. ఈ క్రమంలో వివాదాస్పద వ్యక్తులు, వార్తల్లోకి దూసుకొచ్చిన ప్రముఖులు, సాధారణ వ్యక్తులను ఎండెమాల్ షైన్ ఇండియా నిర్వాహకులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శ్రీహాన్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నది. ఎవరీ శ్రీహాన్? బిగ్‌బాస్ నిర్వాహకులు ఆయన పేరును ఎందుకు పరిగణనలోకి తీసుకొన్నారనే విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bigg Boss Telugu 5 contestant Siri Hanumanth's boy friend Srihan most debatable person in the media. After breakup with siri, he has become more familar to South media. Reports suggest that, Srihan name is considering for Bigg Boss Telugu OTT.