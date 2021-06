ఏడిపించిన జబర్ధస్త్ కమెడియన్: 12 గంటలు అందులోనే ఉండాలి.. పరిస్థితి దారుణం అంటూ ఎమోషనల్

తెలుగు బుల్లితెరపై చాలా కాలం సందడి చేస్తూ.. ప్రేక్షకులకు మజాను పంచుతోన్న షో జబర్ధస్త్. కామెడీ ప్రధానంగా ప్రారంభం అయిన ఈ కార్యక్రమం దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా విజయవంతంగా ప్రసారం అవుతోంది. అదే సమయంలో ఎంతో మంది కమెడియన్లను బిగ్ సెలెబ్రిటీలుగా మార్చేసింది. అలాంటి వారిలో నూకరాజు ఒకడు. చిన్న వయసులోనే కమెడియన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతడు.. ఇప్పుడు వరుస షోలతో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ కోసం నూకరాజు సరికొత్త అవతారం ఎత్తి అందరినీ ఏడిపించాడు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Jabardasth Comedian Nookaraju now Doing Sridevi Drama Company Also. He Done a Frontline Worker Skit in This Show. This Promo Gone Viral On Youtube.