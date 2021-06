షూటింగ్స్ లేక డిప్రెషన్ లోకి టీవీ నటుడు.. ఫేస్ బుక్ లైవ్ పెట్టి మరీ సూసైడ్ అటెంప్ట్.. చివరికి!

కరోనా వైరస్ అనేక మంది జీవితాలను అల్లకల్లోలం చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ కరోనా బారిన పడి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలు కూడా రోడ్డున పడే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. తాజాగా కరోనా లాక్ డౌన్ వలన షూటింగ్స్ లేక నిరాశలో కూరుకుపోయిన ఒక టీవీ నటుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. అంతేకాక ఆత్మహత్యాయత్నాన్ని ఫేస్బుక్ లో లైవ్ కూడా పెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Bengali television actor attempted to kill himself by overdosing on sleeping pills. due to corona lock down he is at home now, and He also livestreamed the incident on facebook which helped the police to track him down and save him.