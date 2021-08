Evaru Meelo Koteeswarulu నుంచి ఊహించని ప్రకటన: తారక్ డైలాగ్స్ కేక.. ప్రోమోనే ఇలా ఉంటే షో ఎలా!

తెలుగు బుల్లితెరపై ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు వస్తుంటాయి. అయితే, వాటిలో చాలా తక్కువ వాటికి మాత్రమే ప్రేక్షకుల నుంచి మద్దతు, ఆదరణ దక్కుతూ ఉంటుంది. అలా ఎక్కువ రెస్పాన్స్‌తో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన షోలలో 'మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు' ఒకటి. క్విజ్ నేపథ్యంతో సాగే ఈ షో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతీ' ఆధారంగా మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే తెలుగులో నాలుగు సీజన్లను సైతం పూర్తి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే ఐదోది కూడా మొదలవబోతుంది. తాజాగా దీని గురించి ఓ అదిరిపోయే ప్రోమో వీడియో విడుదలైంది. దానిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి!

English summary

Jr NTR is Reentry to the small screen as a host for the upcoming season of Evaru Meelo Koteeswarulu. Now This Show Coming Soon Promo Released.