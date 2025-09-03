Karthika Deepam 2 September 3rd: జ్యోత్స్న మరో ప్లాన్.. సుమిత్రపై శివ నారాయణ ఫైర్
Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ 452వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. చర్చ పెద్దగా అవుతుండడంతో ఇక సుమిత్రనే నేనే తీసాను అని ధైర్యంగా చెబుతుంది. దీప పెళ్లి జరగడం ఇష్టం లేకపోవడంతో తానే ఆ తాళిబొట్టును తీసి దాచానని అంటుంది. దాంతో అందరూ షాక్ అవుతారు. నీకు ఇలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చిందని ప్రశ్నిస్తారు. ముఖ్యంగా కాంచన కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. నువ్వు ఇలాంటి పని చేసావంటే ఇప్పటికీ నమ్మడానికి అవ్వడం లేదని అంటుంది. మా వదిన చాలా మంచిదే అని అనుకున్నాను. కానీ దీపపై ఇంత కుట్ర పెట్టుకున్నామని అస్సలు అనుకోలేదని అంటుంది. ఇక దీప పెళ్లి మీ ఇంట్లో జరగడం ఇష్టం లేదని ముందే చెప్పుంటే బాగుండు కదా అని అంటుంది. ఈ విషయంలో దశరథ కు తెలవకుండా సుమిత్ర చేసే అవకాశం లేదని కాంచన నిందిస్తుంది. మీరైనా ఒక మాట చెప్పి ఉండాల్సింది నాన్న అని శివ నారాయణ కూడా ప్రశ్నిస్తుంది. సమయం వస్తే గాని ఎవరు మనోళ్ళు ఎవరు పగవాలో తెలిసే అవకాశం లేకుండా పోయిందని బాధపడుతూ ఉంటుంది. నువ్వు కూడా ఇంత మోసం చేస్తావని అనుకోలేదు అని శివ నారాయణ అంటుంది.
దాంతో శివ నారాయణ స్పందిస్తూ నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేకుంటే ముందే చెప్పేదాన్ని కాంచన అని అంటాడు. నాకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టే మీ అమ్మ తాళిబొట్టును దీపకు ఇచ్చాను అని అంటాడు. అది కూడా నిజమే కదా నాన్న అని కాంచన కాస్త శాంతిస్తుంది. ఇక సుమిత్ర తను చెప్పాల్సింది చెప్పేసి అక్కడ నుంచి బయలుదేరుతుంది. సుమిత్ర వెంటనే దశరథ శివ నారాయణ పారిజాతం జోష్ణాలు కూడా వెళ్లిపోతారు. ఇక పారిజాతం ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత జోష్ణ తో మాట్లాడుతుంది. నేను తలుచుకుంటే ఈ రెండు కుటుంబాలను విడదీయడం ఎంత సింపుల్ లో తెలుసా మనవరాలు అని గొప్పలు చెబుతుంది. కానీ ఇదే సమయంలో జోష్ణ పారిజాతానికి ఊహించని ట్విస్ట్ ఇస్తుంది. నీకు అసలు తెలియని విషయం ఏంటంటే మా అమ్మ సుమిత్రతో తాళిబొట్టును తీయమని చెప్పిందేనని చెప్పి షాక్ ఇస్తుంది.
కార్తీక్ బాబు కూడా ఈ విషయం తెలుసనీ తనకు ముందే తెలుసు అంటుంది. ఆ విషయం నీకు తెలవాలని నిన్ను వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించి వినిపించేలా చేశానంటుంది. నిన్ను వాడుకొని రెండు కుటుంబాలను వేరు చేశానని చెబుతుంది. ఇలా ఎవ్వరికీ తెలియకుండా తన ప్లానింగ్ లో తాను ఉన్నానని అంటుంది. కానీ నువ్వేమో రెండు సార్లు నా ప్లాన్ ను చెడగొడుతూ వచ్చావని చెబుతుంది. ఇక జ్యోత్స్న మాటలకు పారిజాతం షాక్ అవుతుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ 453 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?
