Karthika Deepam 2 September 17th: కార్తీక్ బాబుకు షాక్ ఇచ్చిన శివ నారాయణ.. వంటలక్కకు గుడ్ న్యూస్
Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ 464వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. శౌర్య పాప బర్త్ డే అని తెలిసిన వెంటనే దశరథ కూడా కార్తీక్ బాబుపైన ఫైర్ అవుతాడు. చంటి దాని పుట్టిన రోజు అనే సంగతి మాకు ఒక్క మాట కూడా ఎందుకు చెప్పలేదురా అని అడుగుతాడు. మన ఇంట్లోనే అందరి మధ్యన సెలబ్రేషన్స్ జరిపే వాళ్లం కదారా అని అడుగుతాడు. మనకు ఎందుకు చెబుతాడు. మనుషులను మనుషులకు దూరం చేయడం వాళ్లకు చాలా తేలికైనా పని కదా అని శివ నారాయణ, సుమిత్ర అంటారు. ఇక శివ నారాయణ మండిపడుతూ ఉండగానే మరోవైపు సుమిత్ర దీపాపై ఫైర్ అవుతుంది. అసలు నీ వల్లనే కుటుంబంలో ఒకరికి ఒకరు దూరం అవుతున్నారు. మేం ఏ రోజు కూడా శౌర్య పాపను వేరుగా చూసింది లేదు. నాకు నీ మీద కోపం ఉండవచ్చు కానీ ఆ కోపాన్ని నీ కూతురు మీద ఎప్పుడూ నేను చూపించలేదని అంటుంది. ఇప్పటికే నీ వల్ల నాకు చాలా మంది దూరమై పోయారు. ఇక ఇప్పుడు దగ్గర ఉన్న వాళ్లను కూడా దూరం చేసేయ్ అని ఫైర్ అవుతుంది. నాకు అలాంటి ఉద్దేశమేమీ లేదు అమ్మగారు. చెబితే ఇంట్లో వాళ్లు ఏమనుకుంటారోనని మేమే చెప్పలేదు అని బదులిస్తుంది.
ఎవరు ఏమనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎవరు దూరం పెట్టి మాట్లాడుతున్నారో, ఎవరి మనస్సులో విషయం ఉందో స్పష్టంగా అర్థం అవుతూందని శివ నారాయణ అంటారు. ఇక దీపా పూర్తిగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది. ఇప్పటికే శౌర్య పాపను ఇంటికి తీసుకొచ్చిన ప్రతి సారి కొందరు పాప సాకుతో మీకు దగ్గర కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నామని, సింపథి ట్రిక్స్ ప్రదర్శిస్తున్నామంటూ అవమానిస్తున్నారు. ఇక ఇప్పుడు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ అని చెబితే మళ్లీ ఏమనుకుంటారోనని అస్సలు చెప్పలేదు అని వివరిస్తుంది. మంచి ఇలా అన్ని విషయాలను దాచేసి దూరమైపోదామని శివ నారాయణ ఫైర్ అవుతాడు. ఇక కార్తీక్ బాబు స్పందిస్తూ మేం వెళ్లాల్సి ఉందని అంటాడు. ఇక నా కంటికి కనిపించకుండా వెళ్లిపో, మీలోనే కాదు పిల్లల్లోనూ విషాన్ని నూరి పోయండి అంటూ శివ నారాయణ మండి పడుతాడు.
ఆ తర్వాత కార్తీక్ బాబు, దీపాలు శౌర్యను తీసుకొని ఇంటికి వెళ్లిపోతారు. మరోవైపు శ్రీధర్ కార్తీక్ బాబు ఇంటికి వస్తాడు. ఇక కార్తీక్ తండ్రి శ్రీధర్ తో ప్రేమగా మాట్లాడుతాడు. కాశీని విడిపించారని తెలిసిందని అంటాడు. నేను మారిపోయానురా కార్తీక్, నీ మాటల వల్లే, నీకోసం, కాంచన కోసం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు భర్తగా, తండ్రిగా ఫెయిల్ అయ్యాను. ఇక ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయానని చెబుతాడు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ 465 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?
More from Filmibeat