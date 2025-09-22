Get Updates
Karthika Deepam 2 September 22nd: కార్తీక్ బాబుకు షాక్ ఇచ్చిన సుమిత్ర.. ఇంటికి పిలిచి మరీ రచ్చ

Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ 468వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. నువ్వు తాళి తీయడం వల్ల ఎంతగానో బాధపడింది కేవలం దీప మాత్రమే అని చెబుతుంది. దీంతో సుమిత్ర షాక్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నన్ను దీప క్షమించాల్సి ఉంది అని సుమిత్ర అంటుంది. ఇక దశరథ స్పందిస్తూ క్షమాపణలు కోరాలని, దీపను నువ్వు కూడా క్షమించాలని దశరథ అంటాడు. దాంతో సుమిత్ర మరొక కండిషన్ పెడుతుంది. నేను క్షమాపణలు చెప్పాల్సిన స్థలం ఇది కాదని అంటుంది. మీరందరూ ఇవాళ ఇప్పుడే మాతో పాటే మా ఇంటికి రండి ఎక్కడైతే నేను తాలిని దొంగలించానో అక్కడే దీపకు నేను క్షమాపణలు చెప్తానని అంటుంది. దాంతో సరే అందరం బయలుదేరి వస్తామని సుమిత్రతో అంటారు. ఆ తర్వాత శివ నారాయణ కుటుంబం తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి పోతుంది.

ఇక శ్రీధర్ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ నేను వెళుతున్నాననీ చెప్పి వెళ్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీధర్ కార్తీక్ బాబు ఇంట్లో జరిగిన విషయాలు అన్నిటిని రెండో భార్య కావేరికి చెబుతాడు. కుటుంబం మొత్తం కలిసిపోయే సమయం వచ్చిందని కావేరితో అంటాడు. నావల్లే ఈ రెండు కుటుంబాలు విడిపోయాయని నువ్వు ఎప్పుడు అంటుంటావు కదా, ఈరోజు ఆ రెండు కుటుంబాలు కలవడానికి నేను కూడా కారణం అవుతున్నానని గర్వంగా చెబుతాడు. శ్రీధర్ అలా చెప్పడంతో కావేరి ఎంతగానో సంతోషిస్తుంది. ఇక శ్రీధర్ ను క్షమాపణలు కోరుతుంది. ఇన్నాళ్లు మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నానని అంటుంది.

Karthika deepam 2 Serial Today s Episode 469 September 22nd 2025

ఇక ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత పారిజాతం జోష్ణ మధ్య ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరుగుతుంది. పారిజాతం జోష్ణ తో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. జోష్ణ పారిజాతంపై ఫైర్ అవుతుంది. కార్తీక్ బాబు ఇంట్లో నువ్వు నాకు ఎందుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నావని జోష్ణ పారిజాతాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. నీవల్ల నా పరువు మొత్తం పోయిందని మండిపడుతుంది. జోష్ణ మాట్లాడుతుండగానే పారిజాతం రగిలిపోతుంది. కోపం తట్టుకోలేక జ్యోత్స్న చెంపలు వాయిస్తుంది. దాంతో జోష్ణ నన్నెందుకు కొడుతున్నావని పారిజాతాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. నిన్ను ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంటే నా కొడుకు తోనే ఆటలాడుతావా అని ఫైర్ అవుతుంది. నా మనవడు కాశి జైల్లో ఉంటే కాపాడాల్సింది పోయి, కనీసం నాకు చెప్పను కూడా లేదని అంటుంది. ఈ విషయం నాకు దాసు ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని అంటుంది. నీకు కాస్త కూడా మానవత్వం లేదని, రక్తసంబంధానికి విలువే లేదని అంటుంది. ఇక తర్వాత ఏం జరిగిందనేది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కు వాయిదా పడింది. సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ 469 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?

